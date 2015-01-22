Врачи Педиатрического университета реконструировали кишечник девочке из Ленобласти

Ребенок получал питание только внутривенно.

Врачи Педиатрического университета провели сложнейшую операцию по реконструкции кишечника девочке из Ленобласти. В настоящее время она готовится к выписке, пишет 27 февраля телеканал "Санкт-Петербург".

В клинику вуза пострадавшую доставили в крайне тяжелом состоянии, она была в медикаментозной коме. Специалисты сделали удаление части тонкой кишки минимального отрезка, ушили семь кишечных свищей и восстановили всю проходимость тонкой кишки.

Мы могли бы сделать резекцию всего кишечника и сделать один анастомоз. Но мы сохранили весь ее кишечник. Для растущего организма это просто необходимо. Рубен Аванесян, заведующий кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии Педиатрического университета

Между двумя операциями прошло около шести месяцев, все это время девочка провела в клинике университета. Ребенок получал питание только внутривенно. Сейчас пациентку готовят к выписке.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Педиатрического университета спасают девочку, отравившуюся неизвестным веществом на Маршала Блюхера.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"