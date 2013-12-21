В Педиатрический университет привезли подростка, который попал под машину

Виновник ДТП скрылся.

Сегодня, 12 июня, в Выборгском районе произошло ДТП с участием ребенка. 13-летнего школьника сбила машина.

По информации Piter.tv, подросток на велосипеде в зоне пешеходного перехода оказался под колесами авто. Водитель с места аварии скрылся.

Пострадавшего привезли в Педиатрический университет. Пациента осмотрел травматолог, был выявлен перелом.

Делом займутся сотрудники полиции. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Замшина автоледи сбила подростка на велосипеде.

Фото: Piter.tv