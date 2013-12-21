В Педиатрический университет привезли подростка, который попал под машину

Сегодня, 12 июня, в Выборгском районе произошло ДТП с участием ребенка. 13-летнего школьника сбила машина.
По информации Piter.tv, подросток на велосипеде в зоне пешеходного перехода оказался под колесами авто. Водитель с места аварии скрылся.
Пострадавшего привезли в Педиатрический университет. Пациента осмотрел травматолог, был выявлен перелом.
Делом займутся сотрудники полиции. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: на улице Замшина автоледи сбила подростка на велосипеде.
Фото: Piter.tv
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