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В Педиатрический университет привезли подростка, который попал под машину
Сегодня, 16:35
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В Педиатрический университет привезли подростка, который попал под машину

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Виновник ДТП скрылся.

Сегодня, 12 июня, в Выборгском районе произошло ДТП с участием ребенка. 13-летнего школьника сбила машина. 

По информации Piter.tv, подросток на велосипеде в зоне пешеходного перехода оказался под колесами авто. Водитель с места аварии скрылся. 

Пострадавшего привезли в Педиатрический университет. Пациента осмотрел травматолог, был выявлен перелом.

Делом займутся сотрудники полиции. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Замшина автоледи сбила подростка на велосипеде.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, педиатрический университет, попал под машину, ребенок, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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