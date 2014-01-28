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На улице Замшина автоледи сбила подростка на велосипеде
Сегодня, 11:42
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На улице Замшина автоледи сбила подростка на велосипеде

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Мальчик попал в городскую больницу.

Накануне, 11 июня, на улице Замшина 53-летняя женщина,  управляя автомобилем "Шкода", сбила школьника во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подросток угодил под колеса иномарки в 21:50. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас 17-летний юноша находится в  состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники ДПС начали проверку. Устанавливаются обстоятельства ДТП. 

Ранее на Piter.tv: пьяному курсанту, устроившему ДТП около Троицкого моста, грозит срок.

Фото: Piter.tv

Теги: автоледи, велосипедист, дтп с ребенком, улица замшина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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