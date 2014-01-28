На улице Замшина автоледи сбила подростка на велосипеде

Мальчик попал в городскую больницу.

Накануне, 11 июня, на улице Замшина 53-летняя женщина, управляя автомобилем "Шкода", сбила школьника во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подросток угодил под колеса иномарки в 21:50. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас 17-летний юноша находится в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники ДПС начали проверку. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv: пьяному курсанту, устроившему ДТП около Троицкого моста, грозит срок.

Фото: Piter.tv