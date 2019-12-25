Пьяному курсанту, устроившему ДТП около Троицкого моста, грозит срок

Против водителя возбудили уголовное дело.

В отношении водителя, устроившего ДТП у Троицкого моста, возбудили уголовное дело. 19-летний автомобилист-лихач сбил столб и девушку, которая шла с подругой около проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, каршеринг, который управлял юноша, толкнул петербурженку в Неву. Девушку вытащили из воды и передали медикам. Кроме того, в больницу попали два пассажира. Один из них скончался в реанимации. Теперь выпившему курсанту грозит срок до 20 лет колонии. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: Правительство РФ подписало законопроект о повышении безопасности дорожного движения.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор