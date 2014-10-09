Стало известно, кто был за рулем каршеринга во время смертельного ДТП у Троицкого моста

Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня утром, 11 июня, около Троицкого моста произошло смертельное ДТП. В аварии погибла 20-летняя пассажирка. Еще три человека попали в больницу. Как сообщили очевидцы в группе "Дорожный инспектор", за рулем находился пьяный курсант.

Молодой человек арендовал автомобиль и решил покататься с друзьями. На горбатом мостике иномарка подпрыгнула, водитель потерял управление над машиной. В результате случившегося двое пешеходов получили травмы, пострадали и те, кто сидел в салоне авто.

Ранее на Piter.tv: около Троицкого моста в воду упал участник ДТП.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор