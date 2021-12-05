Участница утреннего ДТП у Троицкого моста скончалась в больнице

Водитель и пассажир сейчас лежат в больничных палатах.

Сегодня, 11 июня, в результате ДТП около Троицкого моста умерла молодая петербурженка. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, авария произошла на Дворцовой набережной. На горбатом мостике иномарка подпрыгнула, водитель потерял управление над машиной. Автомобиль влетел в столб. В машине находились три человека.

В момент ДТП рядом с дорогой проходили две девушки. Одну из них иномарка задела, от удара пострадавшая упала в Неву. Свидетели случившегося вытащили петербурженку из воды и передали медикам. Пострадавшая сейчас находится в больнице.

Известно, что в результате аварии погибла 20-летняя пассажирка. Она скончалась в больнице. Водитель и еще один пассажир сейчас лежат в больничных палатах. Их состояние оценивается как тяжелое.

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Фото, видео: ВКонакте / Дорожный инспектор