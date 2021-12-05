  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:02
1351
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Участница утреннего ДТП у Троицкого моста скончалась в больнице

0 0

Водитель и пассажир сейчас лежат в больничных палатах.

Сегодня, 11 июня, в результате ДТП около Троицкого моста умерла молодая петербурженка. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, авария произошла на Дворцовой набережной. На горбатом мостике иномарка подпрыгнула, водитель потерял управление над машиной. Автомобиль влетел в столб. В машине находились три человека. 

В момент ДТП рядом с дорогой проходили две девушки. Одну из них иномарка задела, от удара пострадавшая упала в Неву. Свидетели случившегося вытащили петербурженку из воды и передали медикам. Пострадавшая сейчас находится в больнице. 

Известно, что в результате аварии погибла 20-летняя пассажирка. Она скончалась в больнице. Водитель и еще один пассажир сейчас лежат в больничных палатах. Их состояние оценивается как тяжелое. 

Ранее на Piter.tv: в ДТП в Сосновом Бору пострадали дети.

Фото, видео: ВКонакте / Дорожный инспектор

Теги: дворцовая набережная, дтп около троицкого моста, погибла девушка, упала в неву
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии