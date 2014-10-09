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Около Троицкого моста в воду упал участник ДТП

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На место случившегося прибыли спасатели.

Сегодня, 11 июня, около Троицкого моста произошла автомобильная авария, в результате которой человек упал в воду. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

По словам свидетелей, участником ДТП стал водитель каршеринга. На место случившегося прибыли две пожарных машины. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Известно, что еще один водитель влетел в дорожное ограждение. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Зеленогорске нашли осколочную гранату рядом с остановкой.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

 

Теги: авария, дтп троицкий мост, каршеринг, пожарные, пострадавший в дтп, человек упал в оду
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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