В Зеленогорске нашли осколочную гранату рядом с остановкой

Боеприпасы вывезли на полигон, где уничтожили.

Накануне в Ленобласти и Петербурге нашли два боеприпаса времен ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу и области.

В Зеленогорске на Нижней улице рядом с общественной остановкой нашли ручную осколочную гранату РГ-33. Боеприпас был найден во время прокладки водопровода. В городском поселении Виллозкое в Ломоносовском районе в коттеджном поселке "Корпус" обнаружили артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра в состоянии сильной коррозии.

Боеприпасы вывезли на полигон, где уничтожили.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО