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В Зеленогорске нашли осколочную гранату рядом с остановкой
Вчера, 22:45
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В Зеленогорске нашли осколочную гранату рядом с остановкой

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Боеприпасы вывезли на полигон, где уничтожили. 

Накануне в Ленобласти и Петербурге нашли два боеприпаса времен ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу и области.

В Зеленогорске на Нижней улице рядом с общественной остановкой нашли ручную осколочную гранату РГ-33. Боеприпас был найден во время прокладки водопровода. В городском поселении Виллозкое в Ломоносовском районе в коттеджном поселке "Корпус" обнаружили артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра в состоянии сильной коррозии.

Боеприпасы вывезли на полигон, где уничтожили. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: боеприпас, вов, граната, зеленогорск, остановка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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