В ДТП в Сосновом Бору пострадали дети

Они пересекали проезжую часть на самокатах без сопровождения взрослых.

В четверг, 9 июня, в Сосновом Бору произошла авария. Двух детей сбила иномарка.

По информации Piter.tv, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, когда пострадавшие переходили через дорогу, их переехал автомобиль. Отметим, что дети пересекали проезжую часть на самокатах без сопровождения взрослых.

За рулем машины находился 52-летний мужчина. Известно, что автомобилист за последний год 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Дети попали в больницу. Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести. Полицейские проводят проверку.

Ранее на Piter.tv: около Троицкого моста в воду упал участник ДТП.

Фото: Piter.tv