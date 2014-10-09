Правительство РФ подписало законопроект о повышении безопасности дорожного движения

Правительство России одобрило законопроект о повышении безопасности дорожного движения с помощью создания условий для оценивания необходимых знаний и навыков у тех, кто получает водительские права. Об этом сообщили сегодня, 11 июня, на сайте Кабмина.
В статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" внесли изменения. Проект направлен на сокращение ДТП на дорогах. Поправки были сделаны с целью допускать к управлению авто только хорошо обученных водителей.
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Фото: pixabay.com
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