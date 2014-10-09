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Правительство РФ подписало законопроект о повышении безопасности дорожного движения
Сегодня, 17:50
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Правительство РФ подписало законопроект о повышении безопасности дорожного движения

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В статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" внесли изменения.

Правительство России одобрило законопроект  о повышении безопасности дорожного движения с помощью создания условий для оценивания необходимых знаний и навыков у тех, кто получает водительские права. Об этом сообщили сегодня, 11 июня, на сайте Кабмина.

В статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" внесли изменения. Проект направлен на сокращение ДТП на дорогах. Поправки были сделаны с целью допускать к управлению авто только хорошо обученных водителей.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти двух инспекторов ДПС задержали за взятку от пьяного водителя.

Фото:  pixabay.com

Теги: водительские права, дороги, повышение качества образования водителей, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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