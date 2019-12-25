В Ленобласти двух инспекторов ДПС задержали за взятку от пьяного водителя

На инспекторов завели дело о получении взятки группой лиц с вымогательством.

В Ленобласти задержали двух инспекторов ДПС, подозреваемых в получении взятки от водителя в алкогольном опьянении. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по региону.

Инцидент произошел в Выборгском районе Ленобласти. По версии следствия, инспекторы остановили водителя с признаками алкогольного опьянения. Автомобилист через посредников передал правоохранителям значительную сумму денег, чтобы избежать составления административного протокола.

В отношении посредников возбудили уголовное дело. На инспекторов завели дело о получении взятки группой лиц с вымогательством. Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге и Ленобласти сотрудниками ГАИ пресечено две попытки дачи взятки.

Фото: Piter.tv