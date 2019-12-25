В Петербурге и Ленобласти сотрудниками ГАИ пресечено две попытки дачи взятки

Все факты дачи взяток были пресечены сотрудниками ГАИ, в отношении водителей возбудили уголовные дела.

Сотрудниками Госавтоинспекции в Петербурге и Ленобласти было пресечено две попытки дачи взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

На территории Всеволожского района 14 мая около 22:00 был остановлен автомобиль Skoda под управлением 23-летнего уроженца одного из среднеазиатских государств. Гражданин, находясь в служебном автомобиле экипажа, с целью не привлечения его к ответственности по нескольким административным статьям, предпринял попытку дать взятку в размере двух тысяч рублей.

Также на территории Невского района Петербурга 19 мая около 21:00 был остановлен автомобиль Kia Rio, под управлением 32-летнего уроженца одного из среднеазиатских государств. Водитель пытался передать взятку в размере четырех тысяч рублей за непривлечение его по статье о нарушении миграционного законодательства.

Все факты дачи взяток были пресечены сотрудниками ГАИ, в отношении водителей возбудили уголовные дела.

Ранее в Петербурге ещё один автомобилист попытался дать взятку сотруднику ГИБДД.

Фото: Piter.tv