В Петербурге автомобилист попытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Водитель был доставлен в 10 отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

В Невском районе была пресечена попытка дачи взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Около девяти часов вечера 11 мая у дома 2 корпус 2 по Глухоозерскому шоссе инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль Daewoo Nexia под управлением 37-летнего водителя. В ходе проверки было установлено, что машина с апреля 2022 года снята с регистрационного учета, водитель находится на территории РФ без документов, подтверждающих право на пребывание (проживание).

Водитель автомобиля при составлении административного материала попытался передать инспектору ДПС 3000 рублей за непривлечение его к административной ответственности. Факт дачи взятки был пресечён сотрудниками Госавтоинспекции. Водитель был доставлен в 10 отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что бывший доцент ПГУПС выплатит штраф на 600 тысяч рублей за взятки.

Фото: Piter.tv