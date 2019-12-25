Бывший доцент ПГУПС выплатит штраф на 600 тысяч рублей за взятки

Также он не сможет преподавать в течение двух лет.

Кировский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор бывшему доценту кафедры ПГУПС. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Педагог был задержан за получение взяток от студентов. По версии следствия, за денежное вознаграждение он ставил учащимся хорошие оценки. В общей сложности он получил 76 тысяч рублей.

Суд решил взыскать с преподавателя штраф в размере 600 тысяч рублей. Также он не сможет преподавать в течение двух лет.

На прошлой неделе в Кингисеппе мужчина пыталась дать сотрудникам ГАИ взятку. Он повторно выехал на встречную полосу.

Фото: Piter.tv