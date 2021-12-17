В Кингисеппе мужчина пыталась дать сотрудникам ГАИ взятку

Сотрудникам нарушитель предлагал 5000 рублей.

В Кингисеппском районе Ленобласти была пресечена попытка дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции (ГАИ). Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

Около восьми часов вечера 8 апреля на 6-м км автодороги подъездной путь к городу Кингисепп был остановлен Renault Duster под управлением 27-летнего уроженца одного из среднеазиатских государств. Водитель автомобиля при составлении административного материала попытался передать инспектору ДПС 5000 рублей за непривлечение его к административной ответственности (повторный выезд на встречную полосу). Факт дачи взятки был пресечён сотрудниками Госавтоинспекции.

Водитель был доставлен в ОМВД России по Кингисеппскому району. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге водитель Hyundai Solaris попытался дать взятку сотрудникам ГАИ.

Фото: Piter.tv