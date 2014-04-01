В Петербурге водитель Hyundai Solaris попытался дать взятку сотрудникам ГАИ

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Центральном районе Петербурга пресечена попытка дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России.

У дома по набережной реки Фонтанки 24 марта был остановлен автомобиль Hyundai Solaris под управлением 47-летнего мужчины. Водитель автомобиля при составлении административного материала попытался передать инспектору ДПС 1000 рублей за непривлечение его к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Факт дачи взятки был пресечён сотрудниками Госавтоинспекции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК России (мелкое взяточничество).

Ранее мужчина хотел дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы без проблем распространять наркотики в Ленобласти.

Фото: Piter.tv