  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге водитель Hyundai Solaris попытался дать взятку сотрудникам ГАИ
Сегодня, 10:43
84
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге водитель Hyundai Solaris попытался дать взятку сотрудникам ГАИ

0 0

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Центральном районе Петербурга пресечена попытка дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России.

У дома по набережной реки Фонтанки 24 марта был остановлен автомобиль Hyundai Solaris под управлением 47-летнего мужчины. Водитель автомобиля при составлении административного материала попытался передать инспектору ДПС 1000 рублей за непривлечение его к  административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Факт дачи взятки был пресечён сотрудниками Госавтоинспекции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 291.2 УК России (мелкое взяточничество).

Ранее мужчина хотел дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы без проблем распространять наркотики в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, гаи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии