Мужчина хотел дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы без проблем распространять наркотики в Ленобласти

Подозреваемого задержали в Лужском районе.

Мужчина пытался склонить сотрудника Управления ФСБ по Петербургу и области к получению взятки. За это он хотел получить покровительство незаконной деятельности, связанной с распространением наркотиков в 47 регионе. Об этом сообщила 30 марта пресс-служба ведомства.

Подозреваемого поймали на территории Лужского района. Он является гражданином РФ. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".

Во время обысков у подозреваемого обнаружили и изъяли крупную партию запрещенных веществ. Суд постановил заключить его под стражу.

Видео и фото: Управление ФСБ по СПб и ЛО