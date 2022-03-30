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Мужчина хотел дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы без проблем распространять наркотики в Ленобласти

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Подозреваемого задержали в Лужском районе.

Мужчина пытался склонить сотрудника Управления ФСБ по Петербургу и области к получению взятки. За это он хотел получить покровительство незаконной деятельности, связанной с распространением наркотиков в 47 регионе. Об этом сообщила 30 марта пресс-служба ведомства.

Подозреваемого поймали на территории Лужского района. Он является гражданином РФ. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".

Во время обысков у подозреваемого обнаружили и изъяли крупную партию запрещенных веществ. Суд постановил заключить его под стражу. 

Видео и фото: Управление ФСБ по СПб и ЛО

Теги: наркотики, фсб
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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