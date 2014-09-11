В парке Монрепо в сентябре зацвела черемуха

Такое может быть, когда дерево почувствовало себя хорошо после засушливого периода.

В парке Монрепо в Выборге зацвела черемуха. Удивительное явление прокомментировала биолог парка Екатерина Сафронова.

По слова специалиста, цветение в сентябре может происходить при колебании температур. Дело в том, что летом дерево набрало почки, которые должны были распуститься в следующем году. Из-за того, что лето было засушливым, вся растительность пребывала в угнетенном состоянии. Когда деревья почувствовали благоприятные условия и влажность, то почки начали распускаться.

Для дерева в осеннем цветении вреда нет, но в следующем году плодов будет меньше.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Монрепо кедру "Лира" поставили "капельницы" с лекарством.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"