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В парке Монрепо в сентябре зацвела черемуха
Сегодня, 14:40
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В парке Монрепо в сентябре зацвела черемуха

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Такое может быть, когда дерево почувствовало себя хорошо после засушливого периода.

В парке Монрепо в Выборге зацвела черемуха. Удивительное явление прокомментировала биолог парка Екатерина Сафронова.

По слова специалиста, цветение в сентябре может происходить при колебании температур. Дело в том, что летом дерево набрало почки, которые должны были распуститься в следующем году. Из-за того, что лето было засушливым, вся растительность пребывала в угнетенном состоянии. Когда деревья почувствовали благоприятные условия и влажность, то почки начали распускаться. 

Для дерева в осеннем цветении вреда нет, но в следующем году плодов будет меньше. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Монрепо кедру "Лира" поставили "капельницы" с лекарством. 

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"

Теги: цветение, черемуха
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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