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В Монрепо кедру "Лира" поставили "капельницы" с лекарством
Сегодня, 16:43
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В Монрепо кедру "Лира" поставили "капельницы" с лекарством

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В ходе реставрационных работ специалисты не могли оставить 120-летнее дерево без внимания.

В парке "Монрепо" кедровой сосне "Лира" поставили "капельницы" с лекарством. Об этом сообщили работники парка.

Кедр "Лира" – один из символов парка Монрепо. В ходе реставрационных работ специалисты не могли оставить 120-летнее дерево без внимания. На днях руководитель фенологического центра ботанического института им. Комарова РАН, доцент кафедры лесной таксации и лесоустройства Лесотехничекого университета Павел Лебедев провел оздоровление кедра с помощью стволовых инъекций Mauget.



Метод заключается в следующем: дрелью в стволе сверлится небольшое отверстие, в которое вставляется капсула. Дерево "выпивает" препарат, благодаря чему не нарушается внутренняя структура растения. Когда пустую капсулу снимают, отверстие само затягивается.

В июле при раскопках в некрополе парка Монрепо был найден элемент декора.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"

Теги: кедр, монрепо
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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