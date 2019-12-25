В парке Интернационалистов мужчина совершил развратные действия в отношении 15-летней

Приметы преступника: кавказский тип лица, нормального телосложения, рост 165-170 см, одет в черную куртку.

В парке Интернационалистов неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 8 ноября обратилась женщина. Она сообщила, что в этот день в период с 14:45 до 14:55 в парке Интернационалистов мужчина, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери.

Приметы преступника: кавказский тип лица, нормального телосложения, рост 165-170 см, одет в черную куртку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще одного мужчину подозревают в совращении подруги падчерицы на проспекте Героев.

Фото: Piter.tv