Мужчину подозревают в совращении подруги падчерицы на проспекте Героев

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 6 ноября поступило сообщение о том, что в период с 23:00 5 ноября до 18:00 6 ноября в квартире на проспекте Героев в отношении 13-летней девочки были совершены насильственные действия сексуального характера.

В указанной квартире был задержан 31-летний подозреваемый. По предварительной информации, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, находившейся в гостях у своей подруги (падчерица подозреваемого).

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: Задержанного в 2020 году мужчину изобличили в сексуальных преступлениях в отношении трех школьниц.

Фото: Piter.tv