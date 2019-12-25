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Мужчину подозревают в совращении подруги падчерицы на проспекте Героев
Сегодня, 8:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мужчину подозревают в совращении подруги падчерицы на проспекте Героев

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Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 6 ноября поступило сообщение о том, что в период с 23:00 5 ноября до 18:00 6 ноября в квартире на проспекте Героев в отношении 13-летней девочки были совершены насильственные действия сексуального характера.

В указанной квартире был задержан 31-летний подозреваемый. По предварительной информации, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, находившейся в гостях у своей подруги (падчерица подозреваемого).

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: Задержанного в 2020 году мужчину изобличили в сексуальных преступлениях в отношении трех школьниц.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, проспект героев
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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