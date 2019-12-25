Задержанного в 2020 году мужчину изобличили в сексуальных преступлениях в отношении трех школьниц

Он вел с ними переписки интимного характера и вступал в половое сношение.

Задержанного в конце 2020 года гражданина Узбекистана изобличили еще в нескольких преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина был задержан 4 декабря 2020 года за половое сношение и совращение несовершеннолетних. Недавно он был дополнительно изобличен в еще нескольких преступлениях. Так, с 14 ноября по 2 декабря 2020 года он с помощью шантажа принудил К. 2006 года рождения отправить ему своим интимные фото.

Также в период с 1 июня по 21 октября 2019 он совершал иные действия сексуального характера в отношении О. 2006 года рождения. Также он вел с ней переписку на сексуальные темы циничного характера.

Помимо этого, с 1 января по 23 августа 2019 года он совершил иные действия сексуального характера в отношении Д. 2006 года рождения. Он вел переписку на сексуальные темы циничного характера, обнажал свой половой член, открыто демонстрировал его, а также убеждал потерпевшую демонстрировать ее половые органы. Также он в период с 16 февраля 2020 по 4 декабря 2020 совершал половое сношение с потерпевшей и снимал половые акты на видеокамеру.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее стало известно, что петербуржца обвинили в совращении 6-летней внучки.

Фото: Piter.tv