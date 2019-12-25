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Петербуржца обвинили в совращении 6-летней внучки
Сегодня, 9:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца обвинили в совращении 6-летней внучки

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В полицию обратилась мама несовершеннолетней.

Петербурженка обвинила отца в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 31-летняя петербурженка. Она сообщила, что в неустановленное время, но не позднее 13 июня в квартире дома по улице Герасимовской её 61-летний совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 6-летней внучки.

Следователь возбудил уголовное дело по данному факту.

Также в Ломоносове двое малознакомых изнасиловали студентку Кронштадтского лицея.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насильственные действия сексуального характера, пенсионер
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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