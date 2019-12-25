В Ломоносове двое малознакомых изнасиловали студентку Кронштадтского лицея

Пострадавшая самостоятельно обратилась в полицию.

В Ломоносове малознакомые молодые люди изнасиловали 18-летнюю студентку Кронштадтского лицея. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в полицию. Она рассказала, что 30 августа в период с 3:00 до 11:00 в квартире на Ораниенбаумском проспекте малознакомые "Мага" и "Адам" изнасиловали её.

Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемых. Они передвигаются на автомобиле Toyota Camry. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно в Киришах ранее судимый мужчина совратил 10-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv