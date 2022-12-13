В Парголово престарелый мужчина трижды изнасиловал дочь невестки

Узнав о случившемся, женщина забрала детей и уехала.

В Петербурге женщина обвинила свёкра в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 34-летняя женщина, которая воспитывает троих детей. В 2021 году она вместе с сожителем и его пожилыми родителями снимала квартиру в Парголово на Тихоокеанской улице. По её словам, отец сожителя (73 года на тот момент), применив физическую силу, изнасиловал её 15-летнюю дочь.

Летом 2022 года вся семья переехала в квартиру по Петергофскому шоссе, где пенсионер снова изнасиловал девочку.

В 2023 году они снова переехали в другую квартиру в посёлке Парголово, где мужчина 27 января, применив физическую силу, изнасиловал подростка.

Узнав о случившемся, женщина забрала детей и уехала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на проспекте Просвещения педофил изнасиловал девочку.

Фото: Piter.tv