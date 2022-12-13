В Парголово престарелый мужчина трижды изнасиловал дочь невестки

В Петербурге женщина обвинила свёкра в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 34-летняя женщина, которая воспитывает троих детей. В 2021 году она вместе с сожителем и его пожилыми родителями снимала квартиру в Парголово на Тихоокеанской улице. По её словам, отец сожителя (73 года на тот момент), применив физическую силу, изнасиловал её 15-летнюю дочь.
Летом 2022 года вся семья переехала в квартиру по Петергофскому шоссе, где пенсионер снова изнасиловал девочку.
В 2023 году они снова переехали в другую квартиру в посёлке Парголово, где мужчина 27 января, применив физическую силу, изнасиловал подростка.
Узнав о случившемся, женщина забрала детей и уехала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на проспекте Просвещения педофил изнасиловал девочку.
Фото: Piter.tv
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