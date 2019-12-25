В Парголово пьяный муж угрожал убийством жене

Он повалил её на пол, обхватил шею двумя руками и начал душить.

В Парголово жена заявила в полицию на мужа, так как он угрожал ей убийством. Об этом стало известно Piter.tv.

Женщина рассказала, что 12 декабря в период с 22:00 до 22:10 её муж в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшего конфликта в ванной повалил её на спину, сел ей на живот. После этого он обхватил шею двумя руками и начал душить, при этом он говорил, что убьёт её. Женщина восприняла эти угрозы как реально осуществимые, так как возможности вырваться и убежать у нее не было.

Подозреваемый был задержан и изобличен в совершенном. Возбуждено уголовное дело, мужчина отпущен под обязательство о явке.

Ранее на Шелгунова пьяный муж приставил нож к горлу жены и угрожал ее убить.

Фото: Piter.tv