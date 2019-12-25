На Шелгунова пьяный муж приставил нож к горлу жены и угрожал ее убить

Мужчина был пьян, агрессивен, неадекватен и возможности покинуть кухню, где всё происходило, у женщины не было.

На Шелгунова пьяный муж угрожал убийством своей жене. Женщина самостоятельно обратилась в полицию. Об этом стало известно Piter.tv.

Женщина рассказала, что 12 декабря около 23:10 муж угрожал убийством, при этом держал нож у её горла и говорил "я тебя сейчас зарежу". В подтверждение своих слов он вплотную прижал нож к горлу петербурженки. Мужчина был пьян, агрессивен, неадекватен и возможности покинуть кухню, где всё происходило, у женщины не было.

Проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

Ранее в центре Петербурга пьяный мигрант напал на сотрудницу книжного.

Фото (носит иллюстративный характер): pexels