В пансионате во Всеволожске по недосмотру погибла пожилая женщина

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В пансионате, который находится во Всеволожске в Ленобласти, по недосмотру сиделки погибла 94-летняя женщина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Тело пенсионерки обнаружили 2 мая, оно было обмотано на шее стропами от задерживающего жилета. За ней следила 43-летняя жительница Петербурга, в ее обязанности входили уход и постоянный присмотр. Днем ранее, 1 мая, сиделка, зная, что ее подопечная регулярно падала в с кровати, самостоятельно надела жилет на постоялицу пансионата и привязала его. Та упала с кровати, а стропы обвились вокруг шеи.

Происшествием заинтересовались следователи, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке на Муринской дороге. Мужчина упал с высоты 23-го этажа.

Фото: Piter.TV