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В Отрадном водитель влетел в стену магазина из-за неудобной обуви
Сегодня, 12:53
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В Отрадном водитель влетел в стену магазина из-за неудобной обуви

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Тапка зацепилась за педаль и не позволила вовремя затормозить.

В пятницу, 25 июня, в Ленобласти иномарка врезалась в стену сельского магазина. Инцидент произошел в Отрадном. Об этом сообщают свидетели события в "ВКонтакте" в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам водителя, ДТП произошло из-за неудобной обуви. Тапка зацепилась за педаль, и водитель не смог затормозить вовремя. Свидетель аварии сделал кадры поврежденной от удара иномарки, помятой стены и "виноватой во всем" обуви. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Тосненском районе иномарка сбила насмерть подростка. Полиции о случившемся рассказал 36-летний водитель, который стал участником трагедии. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Pixabay

Теги: аварии, врезался в магазин, ленобласть, отрадное
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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