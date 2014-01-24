В Отрадном водитель влетел в стену магазина из-за неудобной обуви

В пятницу, 25 июня, в Ленобласти иномарка врезалась в стену сельского магазина. Инцидент произошел в Отрадном. Об этом сообщают свидетели события в "ВКонтакте" в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам водителя, ДТП произошло из-за неудобной обуви. Тапка зацепилась за педаль, и водитель не смог затормозить вовремя. Свидетель аварии сделал кадры поврежденной от удара иномарки, помятой стены и "виноватой во всем" обуви.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Тосненском районе иномарка сбила насмерть подростка. Полиции о случившемся рассказал 36-летний водитель, который стал участником трагедии.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Pixabay
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