В Отрадном водитель влетел в стену магазина из-за неудобной обуви

Тапка зацепилась за педаль и не позволила вовремя затормозить.

В пятницу, 25 июня, в Ленобласти иномарка врезалась в стену сельского магазина. Инцидент произошел в Отрадном. Об этом сообщают свидетели события в "ВКонтакте" в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам водителя, ДТП произошло из-за неудобной обуви. Тапка зацепилась за педаль, и водитель не смог затормозить вовремя. Свидетель аварии сделал кадры поврежденной от удара иномарки, помятой стены и "виноватой во всем" обуви.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Тосненском районе иномарка сбила насмерть подростка. Полиции о случившемся рассказал 36-летний водитель, который стал участником трагедии.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Pixabay