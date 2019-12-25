В Орехово пьяный мужчина заколол свою подругу

Мужчина отрезал обидчице часть тела.

В субботу, 6 ноября, в Приозерском районе Ленобласти выпивший мужчина напал с ножом на соседку. Инцидент закончился смертью женщины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, в поселке Орехово выпивали соседи по даче — 64-летние мужчина и женщина. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый накинулся на женщину с ножом. Он ударил ее острым предметом, а затем отрубил часть тела подруги. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась.

Стражи порядка задержали дебошира. Возбуждено уголовное дело. Назначены судебные экспертизы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петергофе задержали нетрезвого мужчину, который с топором напал на дверь соседа.

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