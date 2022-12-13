В Кировске в общежитии рецидивист засунул руку в трусы к 6-летнему мальчику

Мужчина был ранее судим за насильственные действия сексуального характера, разбой, грабеж и убийство.

В Кировске рецидивиста подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летнего ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мамы ребёнка, вечером 17 января в коридоре общежития мужчина, которому сегодня исполнилось 39 лет, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её сына. Он подозвал мальчика к себе и засунул ему руку в трусы.

Подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина был ранее судим за насильственные действия сексуального характера, разбой, грабеж и убийство.

Ребёнок воспитывается в полной, благополучной семье.

Ранее в спорткомплексе на Передовиков мужчина снимал на видео 13-летнего мальчика в душе.

Фото: Piter.tv