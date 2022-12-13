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В спорткомплексе на Передовиков мужчина снимал на видео 13-летнего мальчика в душе
Сегодня, 8:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В спорткомплексе на Передовиков мужчина снимал на видео 13-летнего мальчика в душе

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По подозрению в совершении данного преступления был задержан 40-летний мужчина.

Мужчина в общей раздевалке спорткомплекса на  проспекте Передовиков снимал на видео несовершеннолетнего, который принимал душ.

По данным Piter.tv, в полицию обратился отец 13-летнего мальчика. По его словам, вечером 16 января в общей раздевалке спорткомплекса неизвестный совершал скрытую видеосъёмку его сына в момент принятия душа.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 40-летний мужчина. Составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее студентка из Тосно обвинила знакомого в изнасиловании.

Фото: pxhere.com

Теги: дети, спорткомлекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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