В спорткомплексе на Передовиков мужчина снимал на видео 13-летнего мальчика в душе

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 40-летний мужчина.

Мужчина в общей раздевалке спорткомплекса на проспекте Передовиков снимал на видео несовершеннолетнего, который принимал душ.

По данным Piter.tv, в полицию обратился отец 13-летнего мальчика. По его словам, вечером 16 января в общей раздевалке спорткомплекса неизвестный совершал скрытую видеосъёмку его сына в момент принятия душа.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 40-летний мужчина. Составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pxhere.com