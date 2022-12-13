Студентка из Тосно обвинила знакомого в изнасиловании

Подозреваемый был задержан вечером 15 января. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Студентка 3 курса из Тосно обвинила знакомого в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 19-летняя студентка из Тосно. Она заявила, что 15 января в период с 09:00 до 10:00 в её квартире 19-летний знакомый после совместного распития спиртных напитков, применив физическую силу, изнасиловал её.

Подозреваемый был задержан вечером 15 января. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Гражданин Туниса подозревается в изнасиловании 52-летней петербурженки в Александровском парке.

Фото: Piter.tv