Студентка из Тосно обвинила знакомого в изнасиловании

Студентка 3 курса из Тосно обвинила знакомого в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 19-летняя студентка из Тосно. Она заявила, что 15 января в период с 09:00 до 10:00 в её квартире 19-летний знакомый после совместного распития спиртных напитков, применив физическую силу, изнасиловал её.
Подозреваемый был задержан вечером 15 января. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Гражданин Туниса подозревается в изнасиловании 52-летней петербурженки в Александровском парке.
Фото: Piter.tv
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