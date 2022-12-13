  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гражданин Туниса подозревается в изнасиловании 52-летней петербурженки в Александровском парке
Сегодня, 9:09
63
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Гражданин Туниса подозревается в изнасиловании 52-летней петербурженки в Александровском парке

0 0

По факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера 15 января были возбуждены уголовные дела.

Полицейские задержали гражданина Туниса по подозрению в изнасиловании петербурженки в Александровском парке. Об этом стало известно Piter.tv.

В Александровском парке в период с 22:00 13 января до 03:10 14 января неизвестный с применением физической силы изнасиловал 52-летнюю женщину.

Вечером 14 января по подозрению в совершении данного преступления задержан 24-летний гражданин Туниса. По факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера 15 января были возбуждены уголовные дела.

Ранее на Piter.tv: 22-летний мигрант подозревается в изнасиловании соотечественницы на улице Смолячкова.

Фото: Piter.TV

Теги: александровский парк, изнасилование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии