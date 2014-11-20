Съезд с ШМСД на ЗСД будет перекрыт в ночь с 18 на 19 февраля

На участках трассы будут проводиться работы по модернизации магистрали.

В пресс-службе Западной широтной магистрали сообщили о вводимых в ближайшее время ограничениях на передвижения транспорта.

Так, основной ход магистрали будет перекрыт сегодня с 23 часов до 6 утра завтрашнего дня. Аналогичное ограничение будет введено через сутки, то есть с 19 февраля на 20. Конкретно, будет перекрыт съезд с ШМСД на ЗСД в северном направлении.

С 22 по 23 февраля, а также с 23 по 24 февраля (также с 23:00 до 06:00) будет ограничено движение основного хода в районе съезда на Автомобильную улицу.

Далее, ограничение ожидает водителей с 24 по 25 февраля. Дорожники остановят движение основного хода в районе съезда на улицу Автомобильную и съезды с Ленинского проспекта и улицы Автомобильной в направлении улицы Благодатной, а также с ЗСД на ШМСД в направлении Витебского проспекта.

Ранее мы рассказывали, что двое пострадали в ДТП у пересечения Просвещения и Ушинского.

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