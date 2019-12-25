С 1 до 5 утра в некоторых районах области будет разгуливать юго-западный ветер, порывы которого могут достичь до 15 м/c.

В ночь на 16 ноября в Ленобласти ожидается усиление ветра. Об этом вечером 15 ноября сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

С 1 до 5 утра в некоторых районах области будет разгуливать юго-западный ветер, порывы которого могут достичь до 15 м/c. Ночью температура воздуха составит -4..+1 градуса, днем – 0..+5 градусов. Утром на дорогах возможна гололедица.

В Петербурге же 16 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью опустится до -1…+1 градусов. Днем столбики термометров покажут +2…+4 градусов.

Фото: Piter.tv