Во вторник в Петербурге похолодает до +2 градусов

В этот день в городе пройдет небольшой дождь.

Во вторник, 16 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью опустится до -1…+1 градусов. Днем столбики термометров покажут +2…+4 градусов. Ветер подует юго-западный, западный умеренный. В прибрежных районах порывы могут быть сильными. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе на этой неделе.

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