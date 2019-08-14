Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе на этой неделе

В ближайшие шесть дней температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с 78.ru рассказал о погоде в городе в ближайшие семь дней. По его словам, неделя начнется с повышенного атмосферного давления. Из-за этого сильных осадков не ожидается.

Так, во вторник, 16 ноября, в западных районах Ленобласти пройдет небольшой дождь, в восточных и северных – дождь вместе с мокрым снегом. Сегодня вечером в акватории Финского залива усилится ветер. Температура воздуха почти всю неделю будет оставаться в положительных значениях.

В ближайшие шесть дней столбики термометров в городе будут показывать от 0 до +5 градусов. Ночью в городе похолодает до 0 градусов, в восточной части Ленобласти ожидаются заморозки до -4…-5 градусов.

В четверг, 18 ноября, в Петербург придет циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя и мокрого снега. Также в отдельных районах ветер усилится до 15-17 м/с. В основном это прибрежные районы Финского залива и Ладожского озера. В Петербурге ветер разгонится до 8-13 м/с.

Влияние циклона продлится и в пятницу. В этот день температура воздуха составит +2…+4 градусов. Колесов предупредил, что теплый период закончится в субботу.

Ранее главный синоптик Петербурга предупредил, что зима будет снежной.

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