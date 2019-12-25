В Невском районе вводятся ограничения в связи с дорожными работами

На проспекте Обуховской Обороны от улицы Шелгунова до дома 239 ограничат проезд.

С 12 июля в Невском районе вводятся ограничения движениях в связи с ремонтом дорог. До 29 августа ограничивается движение по проспекту Обуховской Обороны от улицы Шелгунова до дома 239 по проспекту Обуховской Обороны, включая перекрестки. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Необходимо обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба КРТИ

Напомним, что на Северной дороге будут ограничивать проезд в июле и в августе. В Петроградском районе пройдут работы по строительству газопровода.

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