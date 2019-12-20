В Находке поймали грабителя банка

Мужчина ограбил один из офисов банка 9 декабря.

Piter.TV ранее рассказывал подробности и публиковал видео ограбления банка в Находке 9 октября. Сейчас стало известно, что грабителя поймали.

9 декабря неизвестный мужчина, пришел в банк и, угрожая оружием, похитил денежные средства. Тогда говорилось о сумме около 6 миллионов рублей. Сегодня стало известно, что сотрудники уголовного розыска МВД Приморья установили личность и задержали в аэропорту подозреваемого. Мужчина собирался вылететь рейсом Владивосток - Москва. У него был куплен билет на рейс.

При досмотре у подозреваемого было найдено 1,350 миллионов рублей. У подозреваемого 47-летнего жителя Находки прошли обыски в гараже и дома. Общая сумма ущерба так и не озвучена. Мужчина задержан и на него заведено уголовное дело по статье "Разбой".

Видео: Instagram/vdk_unofficial