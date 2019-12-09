Видео из Находки: Неизвестный в маске вынес 6 миллионов из отделения банка

В сети опубликовано видео с камер наблюдения банка.

В Находке неизвестный в маске и с оружием ограбил банк.

ТАСС со ссылкой на региональное МВД сообщает, что в дежурную часть отдела полиции города Находки поступило сообщение о разбойном нападении на офис одного из банков города. Неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом и гранатой, угрожая сотрудникам банка, проник в хранилище и похитил около 6 миллионов рублей.

В городе объявлен план-перехват. Грабителя ищут, по городу разослана ориентировка.

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Фото и видео: Instagram/vdk_unofficial