"Могу позволить": В Новосибирске сотрудник ДПС залил в бачок омывателя бутылку виски

Региональное МВД по данному видео ведет служебную проверку.

МВД Новосибирска проводит служебную проверку после публикации видео, где мужчина в форме сотрудника ДПС заливает в бачок омывателя целую бутылку виски.

На опубликованном в соцсетях видео мужчина в форме сотрудника ДПС достает из багажника бутылку виски и заливает содержимое вместо "незамерзайки" под смех окружающих. Мужчина на видео говорит, что у него нет стеклоомывающей жидкости, и вообще он "может себе позволить" подобное, так как работает в ДПС.

По данному видео в МВД ведется служебная проверка, сообщает ТАСС.

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