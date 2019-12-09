Пьяная женщина в горящем авто на МКАД попала на видео

Очевидцы прижали полыхающую машину к обочине и вытащили женщину из машины.

На МКАД в Москве очевидцы спасли женщину из горящей машины.

ЧП произошло накануне вечером на 33 километре МКАД в столице. Автолюбители заметили, что по трассе едет машина, из которой валит дым и выбивается из-под днища пламя. Водители сигналили, но горящее авто продолжало свой путь. Тогда очевидцы прижали женщину к обочине, вынудили машину остановиться. Подбежавшие водители вытащили из-за руля пьяную женщину средних лет и потушили автомобиль.

Женщина в камеру сказала, что автомобиль не ее и она "тут ни при чем".

Видео: LAIF SHOT