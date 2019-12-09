  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:36
53
MShaffter
Код вставки плеера

Пьяная женщина в горящем авто на МКАД попала на видео

0 0

Очевидцы прижали полыхающую машину к обочине и вытащили женщину из машины.

На МКАД в Москве очевидцы спасли женщину из горящей машины.

ЧП произошло накануне вечером на 33 километре МКАД в столице. Автолюбители заметили, что по трассе едет машина, из которой валит дым и выбивается из-под днища пламя. Водители сигналили, но горящее авто продолжало свой путь. Тогда очевидцы прижали женщину к обочине, вынудили машину остановиться. Подбежавшие водители вытащили из-за руля пьяную женщину средних лет и потушили автомобиль.

Женщина в камеру сказала, что автомобиль не ее и она "тут ни при чем".

Видео: LAIF SHOT

Теги: автоледи, горящая машина на мкад, загорелось авто, новости москвы, новости россии, пьяный за релем
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии