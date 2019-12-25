В Мурино электровоз насмерть сбил 77-летнего пенсионера

Машинист подал сигналы повышенной громкости, однако мужчина не остановился, а ускорил шаг.

На ж/д станции "Мурино" в воскресенье, 25 октября, электровоз насмерть сбила 77-летнего петербуржца. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции 25 октября поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Мурино" электровозом совершен наезд на мужчину.

Выяснено, что пострадавший переходил железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу. Машинист подал сигналы повышенной громкости, однако мужчина не остановился, а ускорил шаг. Экстренное торможение не помогло избежать наезда, мужчина скончался от полученных травм.

Устанавливаются родственники погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Ранее электричка сбила насмерть 81-летнего пенсионера под Выборгом.

Фото: Piter.tv