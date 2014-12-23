В Москве задержали хитрого угонщика из Петербурга

Чтобы украсть BMW на Ленинском проспекте, молодой человек обманул водителя эвакуатора и механика в автосервисе.

В Москве задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в угоне иномарки BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Еще в марте этого года в полицию обратился 36-летний работник петербургской компании, который рассказал стражам порядка, что его припаркованную на Ленинском проспекте машину украли. Сумма ущерба составила 1,1 млн рублей. В результате чего возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Следователи выяснили, что что злоумышленник использовал эвакуатор, чтобы похитить иномарку. Он представился владельцем легковушки и попросил водителя эвакуатора отбуксировать иномарку в сервисный центр в связи с поломкой. В автосервисе хитрый угонщик "развел" и механика: пожаловался работнику организации, что потерял ключ зажигания и попросил перепрограммировать доступ к замку.

Изучив записи с камер наблюдения, правоохранители смогли установить личность возможного угонщика. Им оказался 28-летний уроженец Тольятти. Полицейские задержали мужчину накануне в Москве. Подозреваемый признался, что хотел завладеть элитной иномаркой. По словам задержанного, машина находится дома в гараже. Сотрудники полиции проверят показания мужчины и передадут автомобиль BMW владельцу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мужчину задержали за заведомо ложный донос о краже его машины за миллион рублей.

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