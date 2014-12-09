Мужчину задержали за заведомо ложный донос о краже его машины за миллион рублей

Полицейские Красносельского района выяснили, что сообщение об угоне "Рено Дастер" на 1,1 млн рублей было заведомо ложным. Ранее в полицию обратился владелец машины и сообщил о ее пропаже. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
22-го августа 2021-го года 45-летний инженер обратился с заявлением в полицию. По его словам, кто-то угнал его машину 2021-го года выпуска с Ленинского проспекта.
14-го сентября заявителя задержали на Авангардной улице. Сама машина находилась на улице Десантников. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Фото: Piter.TV
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