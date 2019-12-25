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В Московском районе сотрудники МЧС потушили пожар в квартире
Сегодня, 16:09
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kraratau27

В Московском районе сотрудники МЧС потушили пожар в квартире

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Спасатели справились за полчаса.

В субботу, 10 апреля, спасатели потушили пожар в одной из квартир на проспекте Юрия Гагарина, 18. В операции участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Об этом сообщил источник в экстренных службах Piter.tv.

Спасатели потушили огонь в двухкомнатной квартире за полчаса. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Полностью сгорела мебель в одной из комнат. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге горел учебный корпус Военно-космической академии.

Фото: pixabay

Теги: московский район, петербург, пожары
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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