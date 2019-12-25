В Московском районе сотрудники МЧС потушили пожар в квартире

Спасатели справились за полчаса.

В субботу, 10 апреля, спасатели потушили пожар в одной из квартир на проспекте Юрия Гагарина, 18. В операции участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Об этом сообщил источник в экстренных службах Piter.tv.

Спасатели потушили огонь в двухкомнатной квартире за полчаса. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Полностью сгорела мебель в одной из комнат. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге горел учебный корпус Военно-космической академии.

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