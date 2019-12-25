В Петербурге горел учебный корпус Военно-космической академии

О возгорании сообщили в первой половине дня.

Днем в пятницу, 9 апреля, в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, в подвале одного из факультетов вуза, начался пожар. Об этом сообщила "Фонтанка".

Позже стало известно, что возгорание началось в типографии 3-го факультета (радиоэлектронных систем и космических комплексов). Территориально он находится на углу улицы Красного Курсанта и Чкаловского проспекта.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Из здания эвакуировали 312 человек, открытое горение ликвидировано. Причины пожара неизвестны.

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Фото: Piter.TV