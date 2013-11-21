Подозреваемый арестован.

В Новосибирской области полицейский пытал задержанного шокером. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета России. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в том, что применил электрошокер к местному жителю, который якобы украл теленка в селе Тычкино. Инцидент произошел 1 апреля 2021 года в отделении правоохранительных органов "Баганское".

В ходе беседы с мужчиной сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен к совершению хищения животного, применил в отношении последнего электрошоковое устройство. На следующий день после происшествия 47-летний потерпевший обратился к следователям пресс-служба СК РФ по региону

Подозреваемый задержан по пункту "б" части 3 статьи 286 УК РФ. По требованию следственных органов суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде ареста. Отметим, что информация о пытках подтверждается результатами судебно-медицинской экспертизы.

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Видео: Telegram / Mash

