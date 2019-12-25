В Металлострое поймали воров, прорезавших вход в чужой гараж

Рецидивистов настигли, когда они вытаскивали из гаража чужие вещи.

В третьем часу ночи в пятницу, 4 декабря, в поселке Металлострой поймали двух рецидивистов, увлеченных кражей вещей из чужого гаража. Как рассказали в пресс-службе УВО, в сам гараж злоумышленники проникли, вырезав вход.

О ворах, пытающихся проникнуть в гараж, сотрудникам Росгвардии сообщил работник гаражного кооператива в Северном проезде. Прибывший на место наряд вневедомственной охраны, обнаружили злоумышленников, таскающих из отверстия в металлической стенке гаража различные вещи владельца. Заметив бойцов, воры попытались скрыться, но одного из них задержали почти на месте, а второго настигли в салоне припаркованного неподалеку каршерингового авто, на котором рецидивисты приехали в гаражный кооператив.

У задержанных изъяли носимые радиостанции, газовые баллоны и резак. При осмотре территории бойцы Росгвардии обнаружили еще несколько гаражей с аналогичными следами проникновения. Как выяснилось, ранее мужчины были судимы за кражи, а также за хранение наркотиков. Обоих передали полицейским.

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Фото: Piter.TV; пресс-служба УВО